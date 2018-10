Incentivi per la casa: appuntamento con l’Ance per sapere tutto su Ecobonus e Sismabonus

GROSSETO – «La Legge di bilancio per il 2018 (Legge 205/2017) ha previsto interessanti interventi di proroga e sostegno per l’Ecobonus e il Sismabonus su singole unità immobiliari o anche interventi su parti comuni condominiali. In merito l’Ance organizza un incontro presso la propria sede in Grosseto giovedì 25 Ottobre alle 14,30» a farlo sapere è il direttore Mauro Carri in una nota.

«“Ecobonus e Sismabonus – Le norme tecniche, gli incentivi fiscali, la piattaforma per la cessione del credito” è il titolo dell’incontro – prosegue Carri – durante il quale, insieme ai qualificati esperti, saranno approfonditi gli aspetti dei requisiti tecnici per gli interventi strutturali ed energetici, finalizzati al recupero del patrimonio immobiliare residenziale. Il seminario approfondirà anche gli aspetti normativi e fiscali degli incentivi su Ecobonus e Sismabonus, oltre la possibilità di usufruire della piattaforma Ance- Deloitte per la gestione del credito di imposta previsto dalla legge».

«Saranno puntualizzati – illustra il direttore territoriale Ance – i compiti dei condomìni a cui è demandata la possibilità di contribuire alla spesa per la realizzazione degli interventi edilizi, attraverso la cessione del credito fiscale. All’incontro parteciperanno le imprese associate Ance Grosseto, i liberi professionisti esperti in materia ed i cittadini interessati con previa prenotazione alla segreteria dell’Associazione (info@ancegrosseto.it). Per l’ANCE Grosseto il seminario può contribuire, attraverso l’attiva formazione, al rinnovo ed al mantenimento del patrimonio edilizio residenziale anche a livello provinciale».

Relazioneranno:

Ing. Nicola Massaro – Dirigente Area Tecnologia e Qualità – ANCE Dott. Marco Zandonà – Dirigente Area Fiscalità Edilizia – ANCE

Dott. Francesco Manni – Funzionario Executive Direzione Affari Economici e Centro Studi – ANCE.