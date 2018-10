Incendio in Comune, scatta la sirena tutti fuori, ma era un falso allarme

FOLLONICA – Allarme incendio questa mattina intorno alle ore 10 al Comune di Follonica, fortunatamente senza conseguenze per l’edificio o persone. Una dipendente, forse per una disattenzione, aveva fatto scattare il pulsante dell’allarme antincendio al piano terra, motivo per cui l’intero edificio è stato evacuato.

Che si trattasse di un falso allarme si è scoperto in pochi istanti. Il sindaco, i dipendenti e la giunta comunale hanno atteso pazientemente nella piazzetta antistante al municipio, mentre gli operai comunali sono intervenuti per disattivare l’allarme.