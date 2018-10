Gustatus sbarca sui social e si apre allo “Street Food”: tutte le novità della nuova edizione

ORBETELLO – Nella mattinata di oggi, si è tenuta presso i locali della cooperativa “I Pescatori” di Orbetello, la conferenza stampa per la presentazione della 13esima edizione di Gustatus.

«Quest’anno sarà sicuramente un’edizione speciale – esordisce il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti in apertura – da un lato ricordiamo, come già detto nei giorni scorsi, che quest’anno Gustatus sarà dedicato alla figura di Altero Matteoli, ex sindaco del nostro paese e che contribuì insieme a Welcome Maremma alla prima edizione di questa manifestazione. Tuttavia non sarà solamente l’edizione della “memoria” – continua – quest’anno avremo moltissime novità che andranno ad arricchire un palinsesto già molto importante. Vorrei ringraziare davvero tutte le associazioni e gli uffici che stanno lavorando moltissimo e a tutti i privati e le aziende che parteciperanno»

«Gustatus è la manifestazione di tutto il territorio – continua l’assessore alla cultura e al turismo Maddalena Ottali – e come tale deve servire come vetrina non solo per Orbetello ma per tutte quelle realtà che partecipano attivamente allo sviluppo economico ed enogastronomico. Per questo una delle novità di quest’anno sarà un percorso stile “Street Food” in Piazza Cortesini, dove verranno allestiti alcuni stand adibiti alla degustazione per ampliare così la visibilità delle nostre aziende. Un’altra importante novità è l’area “social” che quest’anno diventerà fondamentale – continua – sono almeno tre i partner che stanno contribuendo alla pubblicità e alla divulgazione di Gustatus ossia, “IloveItalianFood”, “iFood” e “Dissapore”. Queste tre grandi community enogastronomiche stanno infatti partecipando attivamente alla promozione della manifestazione aumentandone la visibilità – conclude – voglio ringraziare davvero tutte le associazioni che ci stanno aiutando e i nostri sponsor, Conad e banca Tema”»

Erano presenti all’incontro oltre ai rappresentanti dell’amministrazione anche il presidente di Welcome Maremma Carlo de Simoni, il presidente della Pro Loco lagunare Federico Santi e una rappresentanza delle varie associazioni coinvolte.

Ricordiamo che la manifestazione partirà il primo Novembre e si concluderà il quattro.