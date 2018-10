Gara regionale al centro cinofilo: Dea vince il premio Grosseto, il best show è di Puli

GROSSETO – Si e’ svolta domenica nell’impianto sportivo di pattinaggio dell’Atl Il Sole, in via Leoncavallo, la finale del campionato regionale espositivo toscano Acsi cinofilia.

L’evento, organizzato dall’ A.S.D. Centro Cinofilo Gli Etruschi, e’ stato l’epilogo di una serie di gare che ha visto gli espositori spostarsi all’interno della regione e che ha suscitato interesse e ampia partecipazione anche di persone provenienti anche da altre regioni d’Italia. In una giornata dalle temperature ancora primaverili si tenuta una bella gara, dove cani e conduttori hanno partecipato all’insegna della sana cinofilia e della promozione sociale.

Per quanto concerne i risultati il Best in Show finale e’ stato vinto dal Puli di proprieta’ di Valeria Zampiga, piazza d’onore per il Bouledogue francese Lapo di Francesco Giannoni e terzo posto per il Rottweiler Dea di Davide Passerini. I cani concorrenti sono stati giudicati dai giudici Acsi con la partecipazione del giudice all round dottor Roberto Sciorilli e delle allevatrici Mimma Gallani e Natascia Longhi, che hanno curato rispettivamente le razze e le speciali riservate ai Chihauahua e Cocker Spaniel Inglese e i relativi raggruppamenti di competenza.

Nella premiazione al miglior soggetto del comune di Grosseto e’ stata il Rottweiler Dea a salire sul gradino piu’ alto del poidio, secondo classificato per il Jack Russell Xara Dream di Marta Perugini e terzo posto per il Puli Baldo. Nel Best in Show riservato alla classe Campioni e’ stato il Cocker Spaniel Inglese Bonnie di proprieta’ di Lorena Pacinotti a salire sul gradino piu’ alto del podio, seconda piazza per l’alano nero George dell’Antico Tiferno di Gino Mercati. A presenziare all’evento proveniente da Roma il responsabile nazionale del settore Acsi Cinofilia Roberto Tedeschi che ha premiato e proclamato il campione regionale che e’ risultato essere l’Alano George dell’Antico Tiferno, secondo posto per il Cocker Spaniel Inglese Berry e terza piazza in classifica generale per il Cocker Spaniel Inglese Francini’s Clelia di proprieta’ di Aurora Mascagni.

«Un ringraziamento speciale – dicono i cinofili Acsi di Maremma – va al servizio medico veterinario nella con la Dottoressa Michela Costigliola e all’emittente Radio Star Grosseto che nella persona dello storico speaker Giuseppe Licciardi ha condotto un’impeccabile diretta Facebook dove ha fatto giungere a chi non è potuto intervenire le emozioni dell’expo e le interviste dei vincitori attraverso il web».