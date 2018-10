Finanziamenti per pesca e acquacoltura: l’appuntamento per scoprire come richiederli

PORTO SANTO STEFANO – Sabato 27 ottobre alle 16, nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Porto Santo Stefano, si terrà un seminario sulle opportunità di finanziamento per la pesca e l’acquacoltura attraverso il Flag Costa d’Argento.

«Il FLAG Costa d’Argento è un gruppo di azione costiera che opera nel settore della pesca ed acquacoltura – spiega una nota del Comune di Monte Argentario – costituitosi in associazione temporanea di scopo con soggetti pubblici e privati per partecipare all’avviso di selezione del 2016 della Regione Toscana volto all’utilizzo dei fondi Feamp della programmazione 2014 – 2020. In tal modo è stato possibile essere parte attiva nel programma di finanziamento europeo volto alle strategie di sviluppo, salvaguardia e conservazione della costa».

Interverrano al seminario rappresentanti dei quattro Comuni su cui opera il Flag, Monte Argentario, Orbetello, Capalbio e Isola del Giglio.