Finanzia & Friends e Veliero continuano a correre

GROSSETO – Vittoria a suon di reti per il Ristorante Il Veliero nella quarta partita del girone d’andata della Coppa Italia di calcio a 7 Csen. Successo più sofferto, ma pesantissimo, anche per il Finanzia & Friends.

Due sole gare giocate nei due gironi della Coppa Italia di calcio a 7 Csen organizzata dal comitato provinciale. Finanzia e Friends si è imposto per 3-2 contro la Panetteria Maremma al termine di una sfida equilibrata decisa dalla migliore qualità del team del Finanzia. La Panetteria è andata in rete con Cinelli e Chirico, ma Bova, Niccolini e Ottobrino hanno consentito al Finanzia di portarsi a casa la vittoria finale che vale anche il primo posto nel girone A.

Nel gruppo B invece, roboante vittoria per il Ristorante Il Veliero, che si è imposto per 9-4 contro il Panificio Arzilli in un match bellissimo, con tante reti ed emozioni. Il Panificio Arzilli infatti, seppur sconfitto, non ha mai mollato la presa dalla partita, andando in gol due volte con Pastorelli, e poi con Narducci ed Hoxha. Le reti della formazione orbetellana invece sono arrivati dal solito Wongher (tripletta), Fortunati (tripletta), Di Tonno (doppietta) e Bonucci. La classifica del girone A: Finanzia e Friends 9, La Stecca, 3, Veterani Sportivi, Panetteria Maremma 1. La classifica del girone B: Ristorante Il Veliero12, Panificio Arzilli 3, Napoli Maremma 3, Amatori Grosseto 0.

2-3

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Bartoli, Cinelli, Montiani, Gambelli, Chirico, Allegro, Giorgini.

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Scipioni, Orusei, Svetoni, Bova, Diana, Niccolini, Carlotti, Ottobrino, La Monica.

Marcatori: Cinelli, Chirico; Bova, Niccolini, Ottobrino.

9-4

RISTORANTE IL VELIERO: Di Roberto, Bruni, Wongher, Bonucci,Nannini, Fortunati, Della Volpe, Di Tonno, Monaci.

PANIFICIO ARZILLI: Anselmi, Condomiti, Hoxha, Bulku, Ottaviani, Lozzi, Pastorelli, Lato, Narducci, Bruni.

Marcatori: 3 Wongher, 3 Fortunati, 2 Di Tonno, Bonucci; 2 Pastorelli, Narducci, Hoxha.