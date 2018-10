50 anni di solidarietà: l’Avis celebra il mezzo secolo di attività dei donatori

GAVORRANO – “50 anni di solidarietà”, è questo il titolo della manifestazione del prossimo 28 ottobre, organizzata dall’Avis sezione comunale di Gavorrano e Scarlino, che vuole celebrare mezzo secolo di attività dei propri donatori di sangue.

E’ questo, infatti, il tempo trascorso da quel lontano 21 marzo 1968 quando uno sparuto gruppo di minatori, memori degli infortuni che colpivano troppo spesso coloro che lavoravano nelle viscere della terra, decisero di riunirsi in un’organizzazione di volontari per dare inizio ad una primavera della solidarietà.

«Trascorso mezzo secolo -afferma Alessandro Ciacci, presidente della sezione-, non possiamo oggi non ricordarci di loro e di tutti quelli che nel tempo, attraverso il gesto del dono del sangue, hanno voluto essere vicini in modo tangibile alle molte persone sofferenti ed ammalate che del prezioso sangue non possono fare a meno».

La manifestazione, a cui sono invitati tutti i cittadini, inizierà a partire dalle ore 10 al centro congressi di Gavorrano, laddove molti personaggi del mondo del volontariato, delle istituzioni, della sanità, della scuola, saranno portatori di una testimonianza tangibile che li ha accomunati in questo percorso di solidarietà e di collaborazione con l’Avis.