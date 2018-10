Il Corri nella Maremma sale a Batignano

GROSSETO – Quart’ultima prova del circuito Uisp Corri nella Maremma.

Appuntamento domenica 28 ottobre a Batignano, con ritrovo alle 8 e partenza alle 9,30 da via Senese Sud. E’ la quinta edizione di Batignando tra gli olivi, organizzata dal Team Marathon Bike in collaborazione con la lega atletica Uisp. Nelle prime quattro edizioni in evidenza l’ Atletica Costa d’ Argento e la Track and Field Master Grosseto con Jacopo Boscarini e Chiara Gallorini vincitori rispettivamente di tre e due gare consecutive e primatisti del percorso. Antonella Ottobrino è sempre salita sul podio.