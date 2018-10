Versilia più esperto, battuti gli Under 15 del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Disco rosso per la formazione Under 15 del CP Grosseto Cieloverde sulla pista di Forte dei Marmi. Sconfitti 4-1, i ragazzi di Marco Zanobi hanno tenuto bene il campo, ma alla lunga ha fatto la differenza la maggiore esperienza dei versiliesi, tutti all’ultimo anno della categoria. Il Forte dei Marmi ha chiuso il confronto nel primo tempo, chiuso sul 4-0.

Nella ripresa i grossetani sono rimasti concentrati riuscendo anche ad accorciare le distanze andando a segno con Samuel Cardi.

Rinviato a data da destinarsi, su richiesta della squadra di casa, il secondo incontro della formazione Under 17 allenata da Marco Ciupi, previsto sul campo dell’Ash Viareggio.

Nel prossimo fine settimana le due formazioni saranno impegnate sulla pista amica di via Leoncavallo: gli Under 15 sabato contro l’Ash Viareggio, gli Under 17 domenica contro il Follonica B.

FORTE DEI MARMI: Taiti, Bacci; Giovannelli, Giorgi (1), Bicicchi (2), Ambrosio, Bresciani (1), Bianchi, Galleni. All. Alessandro Barsi.

CP CIELOVERDE: Masetti, Peruzzi Squarcia; Giusti, Casini, Gemignani, Cardi (1), Pippi, Lumi Burroni, Tognarini. All. Marco Zanobi.