Ubriaco alla guida, via la patente: aveva un tasso quattro volte superiore al consentito

ORBETELLO – Controlli efficaci nella notte dei Carabinieri della compagnia di Orbetello, attivi sulle strade del sue della provincia. Oltre a concentrarsi sull’uso di droga (leggi anche: In auto con un panetto di droga: fermato e denunciato un maremmano di 26 anni), i militari dell’Arma hanno effettuato controlli anche con l’etilometro.

Nella serata di ieri, in particolare, i carabinieri di Orbetello hanno controllato numerosi veicoli, sottoponendo i conducenti all’alcol test. Tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza poiché trovati alla guida con tassi alcoolemici superiori allo 0,8 g/l.

In particolare, un uomo residente a Capalbio, 32 anni, è stato sorpreso alla guida in evidente stato di ubriachezza con tasso alcolemico addirittura superiore al 2,2 g/l. Le loro patenti sono state ritirate e un autoveicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini di confisca. In totale, durante l’intero arco serale e notturno, sono stati sottoposti a controllo 19 veicoli e circa 40 persone. I militari hanno ritirato in tutto 9 patenti e staccato contravvenzioni per svariate infrazioni al codice della strada per un importo complessivo di 2100 euro.