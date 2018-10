Servizio taxi gratuito per disabili: in Maremma arriva “Tassibile”. Al via la raccolta fondi

GROSSETO – «La Tutto Possibile Onlus con la collaborazione del territorio maremmano vuole realizzare un progetto denominato “Tassibile”. La finalità del progetto nasce da un’idea e dall’esigenza di molte persone con varie disabilità e dalle loro famiglie di volersi spostare in vari luoghi» a farlo sapere l’associazione, che annuncia un tour di eventi in tutta la Maremma, finalizzati alla raccolta fondi, al via il 27 ottobre.

«”Tassibile” – illustra la nota – sarà un servizio gratuito con l’ausilio di un mezzo furgone da nove posti attrezzato per il trasporto di ogni forma di diversa abilità che coprirà l’intero territorio della provincia di Grosseto, basterà inviare una email oppure un sms e subito dopo la richiesta verrà data una risposta sui tempi di attesa e la disponibilità del servizio. Per raggiungere l’obiettivo di acquistare il mezzo accessibile, la Tutto Possibile Onlus si avvarrà della collaborazione dell’intero territorio della provincia di Grosseto, organizzando iniziative di raccolta fondi con le varie amministrazioni comunali e pro loco».

«Manifestazioni di piazza – prosegue Tutto Possibile Onlus – cene organizzate, spettacoli teatrali, tornei sportivi, concerti e serate da ballo, saranno i modi per arrivare al raggiungimento dell’obiettivo sensibilizzando la gente dei paesi al tema ed alle problematiche legate alla disabilità in generale. Il primo obiettivo è l’acquisto di un furgone attrezzato ma subito dopo l’altro obiettivo sarà acquistare una imbarcazione dotata di sollevamento telescopico per far in modo che anche chi è disabile possa fare escursioni, pesca ed immersioni in mare e sempre in totale gratuità con personale formato adeguatamente . Viaggiare è possibile con il Tassibile, via terra e via mare, per il tempo libero, la vacanza, lo sport oppure anche solo per fare shopping . Un servizio reso gratuitamente e soprattutto con l’aiuto della gente del nostro territorio».

«Insomma tutto quello che può fare un Taxi – conclude la nota – ma con la particolarità di farlo gratuitamente, anche via mare. Un tour di eventi che parte da Torniella sabato 27 ottobre e poi per tutti i paesi della provincia di Grosseto. Il programma di Torniella prevede esibizione della banda di Torniella alle ore 19 nella piazza davanti al circolo Arci ( presente il Sindaco ), alle ore 20 aperitivo ed a seguire cena e divertimento a sole €. 15 a testa tutto compreso. Evento realizzato con la collaborazione del circolo Arci Piloni e Arci Torniella e tutte le associazioni del luogo. Per prenotazioni rivolgersi ad Agnese del circolo Arci di Torniella oppure chiamare il presidente della Onlus al 392 9114256»