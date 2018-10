Lo stadio va all’atletica, il Grosseto Calcio si allenerà gratis

GROSSETO – Stipulata la convenzione per l’affidamento dello Stadio Zecchini e del campo sportivo Palazzoli: si tratta di un accordo con validità fino al 30 giugno 2019. Ad occuparsi degli impianti sarà la Società sportiva atletica Massimo Pellegrini. Il Grosseto Calcio si inserisce all’interno della convezione con la possibilità di allenarsi gratuitamente nell’impianto Palazzoli e di svolgere allenamenti di rifinitura prima delle partite ufficiali all’interno dello Stadio Zecchini. Il Grosseto Calcio corrisponderà un rimborso spese per ogni partita ufficiale del campionato di calcio.

“Continua l’impegno per mettere ordine nel mondo sportivo grossetano e creare opportunità per tutti gli atleti, dai professionisti ai giovani talenti rendendo funzionali e ben organizzate le strutture di cui disponiamo”, dice il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. “Questo anche in vista di nuovi obiettivi sportivi e della possibilità di ospitare manifestazioni importanti nella nostra città – conferma l’assessore Fabrizio Rossi -. Ringraziamo tutti i soggetti coinvolti in questa operazione, soggetti che continuano a dimostrare grande impegno e disponibilità a collaborare con l’Amministrazione comunale per raggiungere nuovi traguardi”.