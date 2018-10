Le Under 13 della Pallavolo Grosseto terze al Trofeo delle Streghe a Volterra

VOLTERRA – Terzo gradino del podio al Trofeo delle Streghe Under 13 a Volterra per per le tigrotte targate Beauty Center Grosseto. Il team della Pallavolo Grosseto 1978 lascia la manifestazione con un po’ di amaro in bocca per non aver potuto esprimere le proprie potenzialità. Senza storia il primo match finito 2-0 per le grossetane contro le padrone di casa dell’Etrusca Volley mentre, nell’incontro successivo contro il Volley Piombino, un black out nel primo set, perso per 25 a 6, ha precluso tutto l’andamento del torneo.

Il match poi è stato a favore delle piombinesi solo al tie break. Nella finale per il terzo e quarto posto di nuovo vittoria delle maremmane sull’Etrusca Volley, sempre per 2 set a o.

“C’è molto da lavorare – ha commentato il tecnico Roberta Colella – ma questo non ci fa paura. Oggi è stata una giornata di alti e bassi, abbiamo pagato l’inesperienza, si sono alternati dei bei momenti di gioco a black out improvvisi. Queste sono le prima uscite e tutto questo è normale. Comunque brave tutte, ci rifaremo sicuramente presto”.



BEAUTY CENTER GROSSETO: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Lara Pettorali,Margherita Verni, Benedetta Guerrini, Giada Terrosi, Caterina Tei, Elisa Di Clemente, Asia Barbarossa, Sofia Gregori e Nicole Innocenzi. All. Colella.