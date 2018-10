La Maremma protagonista del video musicale di un cantautore del Lussemburgo

GROSSETO – E’ la Maremma la location scelta dal cantautore Vittorio Merlo, che vive e svolge la propria attività artistica in Lussemburgo, per il video del suo ultimo singolo “Tu ancora m’innamori”.

Durante la composizione e registrazione della canzone Vittorio è stato spesso in Maremma, dove dal Lussemburgo si rifugia non appena il suo tempo libero glielo permette, e ha deciso di dedicare il video della canzone a quella che definisce “una magnifica regione geografica che si affaccia sul Mar Tirreno tra Toscana e Lazio” e, in particolare ai luoghi che pìu ama tra la Costa d’Argento, la Laguna di Orbetello fino a Capalbio, Pitigliano e Sorano.

Dopo quasi un anno e mezzo di pausa esce una nuova produzione di Vittorio Merlo, cantautore italiano in Lussemburgo, bibliotecario per 35 anni tra le biblioteche pubbliche milanesi, l’Università Bocconi e la Corte di giustizia europea. Il suo nuovo singolo è una canzone d’amore nella quale Vittorio mette in musica il testo di Nicolò Donetti, poeta ventenne di Pray in provincia di Biella, autore di due raccolte di poesie “Amando follemente” e “Raffica di parole”.

IL VIDEO