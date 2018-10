In auto con un panetto di droga: fermato e denunciato un maremmano di 26 anni

ORBETELLO – Weekend di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Orbetello su gran parte del territorio della Costa d’Argento. In particolare, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia lagunare, impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’abuso dì alcol e droga, hanno effettuato numerosi posti di controllo, anche con l’ausilio di militari in abiti civili, non solo presidiando l’Aurelia ma spingendosi anche lungo la Maremmana e la strada provinciale di Montiano.

Durante l’operazione, i militari dell’Arma hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un ragazzo di 26 anni, nato a Orbetello ma residente a Montalto di Castro (VT), il quale, fermato a un posto di controllo e sottoposto a perquisizione personale e dell’auto, è stato trovato in possesso di un panetto di hashish dal peso complessivo di circa un etto.

Nei guai, inoltre, sono finiti 4 uomini, tutti residenti tra le province di Livorno e Grosseto, i quali, perquisiti dai carabinieri, sono stati trovati in possesso di cocaina e marijuana per un peso complessivo di circa 11 grammi. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e i 4 uomini segnalati alla prefettura come assuntori.