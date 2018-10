Il Centro per l’impiego cerca biologi, tecnici di laboratorio, chimici per importante centro di ricerche

GROSSETO – Il Centro per l’Impiego di Grosseto organizza un incontro con la Bioscience Research Center srl, un centro ricerche altamente specializzato che offre servizi di consulenza, campionamento in vari settori, dall’ambiente all’agroalimentare, dall’analisi sul campo alla ricerca e sviluppo. I profili ricercati sono: laureati in biologia, chimica, scienze naturali e tecnici di laboratorio.

Questo incontro rientra nella settimana di eventi chiamata European Employers’ Day, volta a promuovere la Rete europea dei Servizi Pubblici per l’Impiego (PES Network). L’iniziativa, condivisa a livello europeo, ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra i servizi pubblici per l’impiego, i lavoratori e i datori di lavoro.

L’azienda Bioscience Research Center srl avrà l’opportunità di entrare direttamente in contatto con nuovi potenziali candidati e fornire informazioni utili sull’azienda, sull’organizzazione e sulla gestione delle risorse umane.

L’appuntamento, previa registrazione, è per mercoledì 4 novembre dalle ore 10 alle 12, presso la Sala riunioni del Centro per l’impiego di Grosseto via G. Scopetani 6 (Cittadella dello Studente). Chi è interessato può lasciare il proprio curriculum vitae al Centro per l’Impiego di Grosseto, in via G. Scopetani 6, o spedirlo all’indirizzo mail serviziimprese.grosseto@regione.toscana.it, con l’oggetto: «Incontro Employers’ Day».

Le candidature dovranno pervenire entro il termine del 4 novembre 2018.