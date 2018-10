Due ori e un argento per la body builder follonichese Ilaria Loli

FOLLONICA – Follonica sbarca in Europa con il body building con 2 ori e un argento vinti da Ilaria Loli, una nuova atleta scoperta da uno dei preparatori Top in Italia Fabio Nencioni, responsabile tecnico della Palestra Sport e Forma di Larciano (PT).

Senese di nascita e follonichese di adozione, Ilaria è stata una rivelazione. Con solo un anno di preparazione ha vinto ben 6 gare sbancando in Slovenia nelle categorie Bikini Fitness AINBB (Associazione Internazionale Natural Body Building).

Allenatore e compagno di vita Marco Giannoni che insieme a lei gestisce la nota palestra Azzurra di Follonica.

“Il nostro motto è semplicemente uno stile di vita sano – è stato il commento di Loli e Nencioni – Lavoriamo su di noi per dare il meglio ai nostri clienti. “

Obiettivo raggiunto in pieno. Prossima meta, il campionato italiano a Rimini Wellness 2019. Una nuova preparazione attende Ilaria.