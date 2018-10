Debutto vincente della Pallavolo Follonica: Discobolo Viareggio stracciato 3-0

FOLLONICA – La prima stagionale di fronte al pubblico di casa regala un successo alla Pallavolo Follonica Hotel Parrini. Le azzurre di coach Rossano Rossi hanno battuto 3-0 al Palagolfo il Fanball Il Discobolo Viareggio nella seconda giornata del campionato di Serie C. Tre punti che si aggiungono a quello rimediato all’esordio in campionato sul campo di San Miniato. Ma se nella prima giornata le follonichesi si erano fatte rimontare due set di svantaggio, stavolta la partita è stata a senso unico. Avvio sprint per le azzurre, che si portano subito sul 6-0 nella prima frazione, che seguirà poi lo stesso copione e si concluderà 25/12.

Più combattuto il secondo set, con le avversarie capaci di avvicinarsi fino al 14/10, anche se le azzurre chiuderanno 25/13. Solito copione nella terza frazione, con il Follonica mai impensierito dagli avversari. «Sapevamo che loro avevano qualche problema in ricezione – commenta Rossano Rossi, l’allenatore della Pallavolo Follonica – e noi abbiamo fatto molto bene a muro. Del resto, i parziali parlano chiaro: erano tre punti da conquistare a tutti i costi e abbiamo raggiunto l’obiettivo, facendo ruotare tutte le giocatrici a disposizione. La sconfitta in rimonta subita nella prima giornata non ha lasciato conseguenze, anche perché sappiamo di aver giocato molto bene i primi due set e questo deve darci fiducia. Certo, dobbiamo continuare a lavorare sui fondamentali».

La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna in campo sabato 27 ottobre alle 21 a Calci sul campo dell’Entomox Peimar Calci per la terza giornata del campionato regionale di Serie C. «Abbiamo conquistato altri tre punti importantissimi – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – per avvicinarci il prima possibile alla quota salvezza di 32. Siamo in media perfetta. Le nostre giocatrici si stanno allenando bene, assimilando gli schemi dell’allenatore, e i risultati si vedono sul campo. Questo è un campionato in cui nessuna partita è scontata: c’è da lavorare, ma diciamo che siamo sulla strada giusta».

Pallavolo Follonica Hotel Parrini-Fanball Il Discobolo Viareggio 3-0 (25/12; 25/13; 25/13)

Pallavolo Follonica: Poggetti, Perozzi, Martelli, Francardi, Montauti, Di Luzio, Paradisi, Zanolla, Belardi, Carnesecchi, Parrini, Gaggioli. Allenatore: Rossi

I risultati della 2a giornata di Serie C, girone A:

U21 Pediatrica Specialist-U21 Lupi Santa Croce 3-0

Volley Sei Rose Rosignano-Lupi Estintori San Miniato 3-2

Baia del Marinaio Volley Cecina-Entomox Peimar Calci 3-1

Errepi Mtk Grosseto-Pallavolo Cascina 1-3

Volley Pantera Lucca-Pallavolo Delfino Pescia 3-0

Pallavolo Follonica-Fanball Il Discobolo 3-0

Fiora Buggiano-Luca Consani Grosseto 3-0

Classifica

Fiora Buggiano 6

Baia del marinaio Volley Cecina 6

U21 Pediatrica Specialist 5

Volley Sei Rose Rosignano 4

Pallavolo Follonica 4

Volley Pantera Lucca 4

Pallavolo Cascina 4

Errepi Mtk Grosseto 3

Lupi Estintori San Miniato 3

Entomox Peimar Calci 2

Luca Consani Grosseto 1

Pallavolo Delfino Pescia 0

U21 Lupi Santa Croce 0

Fanball Il Discobolo 0