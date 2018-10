Cassa integrazione: diminuiscono le ore autorizzate, calo significativo

GROSSETO – Anche nel primo semestre 2018 prosegue il calo delle ore di cassa integrazione guadagni (CIG) autorizzate dall’INPS. La contrazione risulta evidente e significativa sia a livello provinciale (Grosseto e Livorno) sia per gli ambiti di benchmark (Toscana e Italia).

Per tutti i contesti territoriali esaminati il numero delle ore autorizzate tra gennaio e giugno 2018 è diminuito sia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente sia in confronto al dato di fine anno.

Tab. 1 – Ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (CIG) per tipologia di cassa su diversi periodi a confronto con il I semestre 2018 – Grosseto, Livorno, Toscana e Italia I semestre 2008 I semestre 2017 Gen./Dic. 2017 I semestre 2018 Grosseto Ordinaria 125.104 124.005 172.847 131.318 Straordinaria 0 282.547 529.314 23.091 Deroga 38.808 36.125 52.342 480 Totale 163.912 442.677 754.503 154.889 Livorno Ordinaria 85.139 141.359 483.469 137.572 Straordinaria 528.009 1.965.603 6.108.929 815.099 Deroga 30.059 20.836 25.348 0 Totale 641.340 2.127.798 6.617.746 952.671 Toscana Ordinaria 2.096.758,00 2.702.360,00 5.385.245,00 2.812.953,00 Straordinaria 1.336.041,00 8.297.341,00 17.544.707,00 4.614.729,00 Deroga 994.448,00 1.119.594,00 1.436.783,00 261.801,00 Totale 4.427.247,00 12.119.295,00 24.366.735,00 7.689.483,00 Italia Ordinaria 44.646.016 57.066.154 104.970.254 55.996.666 Straordinaria 42.014.208 112.643.237 218.115.701 66.785.222 Deroga 12.443.550 20.787.908 27.995.700 2.233.473 Totale 99.103.774 190.497.299 351.081.655 125.015.361 Fonte: Elaborazioni Centro Studi CCIAA Maremma e Tirreno su dati INPS

Una nota a parte meritano i contratti di solidarietà (tipologia di CIG straordinaria) che a livello regionale e nazionale hanno registrato un crescente utilizzo fino al 2016; dopo tale anno il loro utilizzo è diminuito. A livello provinciale le dinamiche relative a detti contratti presentano alcune diversità. In provincia di Grosseto il ricorso a tale strumento è stato abbastanza significativo tra il 2011 ed il 2014, minore ed oscillante negli anni successivi. Nel I semestre 2018, in particolare, la cassa integrazione straordinaria è costituita da quest’unica tipologia. A Livorno le ore di solidarietà autorizzate sono risultate piuttosto contenute dal 2010 al 2015, più elevate nel biennio successivo ed in calo nel I semestre 2018. E’ importante sottolineare che, in generale, i risultati in materia di ore autorizzate sono condizionati anche dai mutamenti normativi, oltre che economici, nel frattempo intervenuti.

Tab. 2 – Ore di solidarietà autorizzate per anno e territorio Valori riferiti al I semestre di ogni anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Livorno 400.997 36.504 490.896 726.513 685.810 2.410.764 1.834.309 311.740 Grosseto 87.598 68.160 75.469 83.726 15.651 59.402 7.507 23.091 Toscana 2.271.373 2.767.651 3.971.759 5.498.153 5.716.460 7.409.954 5.717.173 2.783.757 Italia 32.366.697 33.473.746 49.171.158 72.922.819 94.413.202 103.689.608 56.474.495 36.132.521 Fonte: Elaborazioni Centro Studi CCIAA Maremma e Tirreno su dati INPS

Da considerare che la crisi economica ha raggiunto i suoi massimi effetti, in termini di monte ore autorizzato di CIG, in tempi diversi a seconda dell’ambito territoriale. In particolare si verifica un ritardo temporale crescente man mano che si scende a livello provinciale. Merita ricordare che il monte ore autorizzato non coincide con quello effettivamente fruito dalle aziende (cosiddetto “tiraggio”). In Italia ad esempio nel I semestre 2018 le imprese richiedenti hanno utilizzato soltanto il 34,7% delle ore autorizzate; nello specifico, la percentuale è del 42,6% per gli interventi di cassa ordinari e del 28,3% per quelli straordinari. In generale, il tiraggio della CIG appare in netto calo rispetto agli anni precedenti, soprattutto a seguito della minor fruizione delle ore di cassa straordinaria.

A livello nazionale il descritto minor ricorso alla cassa integrazione nelle sue diverse tipologie, sia con riferimento al monte ore autorizzato che a quello effettivamente usufruito, si accompagna ad un incremento delle domande di ASpI, mini ASpI, disoccupazione e mobilità. Segnali contrastanti dunque da parte di un mercato del lavoro che risente della persistente debolezza e instabilità del sistema economico.