Campeggio, via libera alla riqualificazione: «Interventi per migliorare l’offerta turistica»

GROSSETO – L’Amministrazione comunale di Grosseto ha approvato il Piano di attuazione degli interventi per la riqualificazione turistico-ricettiva del campeggio Il Sole, adottato in precedenza dall’assise comunale e oggi approvato in via definitiva dal Consiglio.

“Questo si traduce – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi – in un imminente miglioramento della ricettività di una delle principali strutture della frazione di Marina di Grosseto, un salto di qualità dell’offerta turistica, la garanzia di investimenti e massimo decoro e cura di un’intera area”.