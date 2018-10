Buona la prima del Circolo Pattinatori: espugnata Viareggio 12-4

GROSSETO – Buona la prima per il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox nel campionato di serie B. I ragazzi di Massimo Mariotti hanno dominato la pur quotata formazione del CGC Viareggio con un 12-4 che evidenzia la netta superiorità della formazione biancorossa.

Nonostante fosse solo la prima uscita stagionale, Gemignani e compagni hanno disputato cinquanta minuti di altissimo livello e solo ad inizio ripresa hanno mostrato un calo di tensione, che ha permesso ai viareggini di rifarsi sotto. E’ bastato però un time-out per rimettere le cose a posto e per tornare a far volare l’Edilfox che ha chiuso in scioltezza.

Negli ultimi cinque minuti Mariotti ha così potuto far debuttare in serie B il giovanissimo Tommaso Bruni (classe 2003) e dare spazio a tutta la panchina.

Motivatissimi per poter permettere al Circolo Pattinatori di iniziare una nuova avventura in serie B i grossetani hanno impiegato meno di tre minuti per portarsi in vantaggio e lo hanno fatto con un numero spettacolare: un alza e schiaccia del follonichese Matteo Battaglia.

Dopo appena due minuti è arrivato il raddoppio di Vecoli. Prima della fine del tempo l’Edilfox ha firmato altre due reti, con Alessandro Saitta (ottimo il suo esordio con una tripletta), prima della rete del talento Cinquini che ha fissato il punteggio dei primi 25 minuti sul 4-1. Dopo appena venti secondi della ripresa capitan Gemignani (tripletta anche per lui) ha portato i suoi sul 5-1. Un leggero calo di tensione ha permesso a Santucci di firmare una doppietta e di portare Viareggio sul 3-5. Mariotti ha chiamato immediatamente “tempo” e ha ricaricato a dovere la squadra che nel giro di due minuti ha chiuso i conti grazie a Gucci, Saitta e Gemignani. A metà gara è salito sugli scudi anche l’ex Castiglione Luigi Brunelli, un ragazzo su cui punta molto la società, che ha fatto.

«Se devo fare un appunto – è stato il commento di Massimo Mariotti a fine gara – è che qualche volta abbiamo voluto strafare. Il nostro debutto è stato comunque ottimo».

Sabato prossimo debutto casalingo sulla pista di via Leoncavallo alle 18 contro l’Hockey Sarzana.

Il quadro dei risultati del 1° turno del girone D di serie B: Camaiore-Hockey Prato 3-4, Maliseti Prato-H.Viareggio 0-5, Cgc Viareggio-Edilfox Grosseto 4-12, Follonica B-Follonica A si gioca martedì, Sarzana-Siena rinviata a mercoledì.

CGC VIAREGGIO: Da Prato, Domenici; Della Latta, Puccinelli, Pezzini, Santucci, Lombardi, Pardini, La Peta, Cinquini. All. Maurizio Crudeli.

CP EDILFOX: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Lugli, Rosati, Gemignani, Brunelli, Battaglia. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Daniele Moretti.

RETI:nel p.t. 2’51 Battaglia, 4’24 Vecoli, 13’05 Gucci, 22’54 Ale Saitta, 23’06 Cinquini; nel s.t. 0’20 Gemignani, 3’08 e 4’55 Santucci, 6’20 Gucci, 8’06 Ale Saitta, 8’31 Gemignani, 11’17 Puccinelli, 11’50 Gemignani, 13’10 e 15’56 Brunelli, 18’48 Ale Saitta.