Bis del Volley Vigili del Fuoco, al tappeto anche il San Bartolomeo

GROSSETO – Secondo successo consecutivo per la giovane formazione di Prima Divisione femminile dei Vigili del Fuoco di Grosseto che nella trasferta di Capannoli, si sbarazza con autorità del San Bartolomeo con il punteggio di tre set a uno e i parziali di 25/27, 25/22, 10/25, 26/28.

Le grossetane con questa vittoria consolidano anche il primato in classifica in compagnia di due sestetti di Pisa e del Vicarello. E’ un ottimo inizio di stagione per le ragazze allenate da coach Simone Canapicchi, dopo avere patito tante le amarezze nello scorso campionato, culminate con la retrocessione dalla serie “D”.

Eppure avendo cambiato alcuni elementi importanti nell’ossatura della squadra, il gioco delle maremmane sembra non averne risentito con la formazione biancorossa che turno dopo turno inizia a prendere consapevolezza delle proprie qualità tecniche. La gara a dispetto del punteggio è stata sempre molto combattuta. Ne è testimone il primo set finito ai vantaggi con il successo di Cocco e compagne. Lo stesso non si può dire per la seconda frazione di gioco, che vede il ritorno delle padrone di casa brave a rientrare in partita che pareggiano i conti.

Nel terzo non c’è storia, tanto è veloce il set a favore del sestetto di Grosseto. I “Pompieri” annientano ogni resistenza delle avversarie fino ad imporsi ancora ai vantaggi, nell’ultima parte di gara, dopo avere lottato nel finale ancora una volta ai vantaggi, che dimostra il carattere e la determinazione delle maremmane in questa occasione.