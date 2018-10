Albero cade sulla strada: tre ore di lavoro per rimuoverlo

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un albero di grosse dimensioni è caduto sulla strada la scorsa notte, tagliandola in due e impedendo il passaggio delle auto. L’albero è caduto nella zona dell’Ampio, nel comune di Castiglione della Pescaia. A causare la caduta il forte vento che è tirato sin da ieri sera. non si tratta, infatti, dell’unico intervento dei Vigili del fuoco che nella notte hanno lavorato molto per contenere i danni del maltempo.

L’albero si è spezzato alla base, ed è caduto ostruendo completamente la carreggiata. I Vigili del fuoco di Grosseto hanno lavorato per oltre tre ore per rimuoverla completamente.