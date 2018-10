Al via il censimento: tre mesi di questionari

MONTE ARGENTARIO – Durante i mesi di ottobre, novembre e dicembre si muoveranno sul territorio comunale cinque rilevatori incaricati dall’Istat per effettuare le operazioni di censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Questi operatori saranno facilmente riconoscibili perché muniti di un apposito tesserino che terranno debitamente esposto per tutta la durata della rilevazione.

Si ricorda, inoltre, che da quest’anno il censimento si svolgerà a campione e, dunque, non coinvolgerà tutta la popolazione del Comune di Monte Argentario

Per qualsiasi tipo di informazione è possibile contattare il Centro Comunale di Rilevazione (Ccr) ai numeri 0564811990, 0564811960.

Tutti i cittadini interessati possono recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione per ricevere informazioni; compilare in autonomia il questionario Istat a cui sono stati chiamati a rispondere;

– rilasciare l’intervista con il supporto di un operatore comunale. Il Centro Comunale di Rilevazione a Porto Santo Stefano, in corso Umberto 38, riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, martedì e giovedì anche dalle ore 14,45 alle 16,45.

Per i residenti a Porto Ercole è possibile prendere appuntamento telefonico per compilare il questionario alla delegazione comunale in piazza Roma 1, telefonando al numero 0564811990.