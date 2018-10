La denuncia: «Pineta e parco giochi sempre più sporchi. Sono abbandonati»

FOLLONICA – «Una pineta di ponente e parco giochi sempre più sporco, abbandonato e indecoroso». È questa la denuncia di Marco Stefanini che ha scritto alla nostra redazione per segnalare le condizioni in cui versa la pineta di ponente a Follonica.

«Non sappiamo se il motivo possa essere il prossimo (speriamo) intervento di recupero – scrive Stefanini – che sarà presentato domani in comune ma di sicuro far svuotare i bidoni meno centrali o far rimuovere i rifiuti abbandonati ovunque da incivili dovrebbe essere consuetudine giornaliera e invece diceva una eccezione poco frequente».

«A questo si somma la sparizione di giochi, la rottura di altri, la costante assenza di controlli e ciliegina sulla torta la presenza di quell’ ammasso di rovine che è diventato l’ex sestante . Una situazione sulla quale non è più possibile soprassedere».