Un buon inizio non basta all’Atlante Grosseto, la Roma C5 recupera e prevale 7-6

GROSSETO – Finisce con una sconfitta per 6-7 la sfida dell’Atlante Grosseto con la Roma C5, nella terza giornata di campionato di calcio a 5, serie A2. I grossetani non riescono a chiudere un match equilibrato e con continui capovolgimenti di fronte, ma che li aveva visti andare in vantaggio per primi.

Alla Bombonera, subito nei primi minuti la doppietta di Martin e l’acuto di Cassioli, per un 3-0 maremmano da brividi, ma la doppietta di Guto e nella ripresa quelle di Leandri e Gastaldo e l’assolo di Caique ribaltano la situazione.

L’Atlante non molla e prova a rimediare con Alex, Galindo e ancora Cassioli, ma non basta ad evitare il terzo ko consecutivo.

ATLANTE GROSSETO: Izzo, Ocampos, Pavel, Galindo, Alex, Senesi G., Gianneschi, Cassioli, Falaschi, Senesi D., Martin, Borriello. All. Chiappini

ROMA C5: Tarenzi, Silvitelli, Caique, Bonato, Guto, Pagno, Gastaldo, Pestana, Leandri, Priori, Donadoni, Lo Conte. All. Di Vittorio

MARCATORI: 5’ e 6′ Martin, 7′ e 19′ st Cassioli, 16′ e 6′ st Guto, 2′ st e 12′ st Leandri, 4′ st Caique, 5′ st e 17′ st Gastaldo, 9′ st Alex, 15′ st Galindo.

AMMONITI: Guto, Cassioli, Caique.

ARBITRI: Parrella di Cesena e Mestieri di Finale Emilia; cronometrista Paolino di Siena.