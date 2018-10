Pallavolo Grosseto: vittoria a Rosignano per le Under 14, sconfitta in serie C

GROSSETO – Seconda giornata e secondo successo col Volley Rosignano al tie break per le Under 14 dell’Azzurra Grosseto, una delle squadre più forti del girone. “La partita è stata vinta col carattere e con il sentimento di squadra” queste le parole di mister Ilaria Colella al termine dei 5 interminabili set (25-11 / 16-25 / 23-25 / 25-15 / 08-15). Dopo quasi due ore di gioco ed un caldo soffocante, contro un avversario ostico, determinato e forte sia fisicamente che tecnicamente, le maremmane hanno avuto la meglio dimostrando di essere cresciute e maturate.

Vittoria importante e ottenuta con merito questa che prepara le giovani grossetane alla prossima sfida in casa contro i Vvf. Queste le convocate: Antonini Martina, Biserni Francesca, Bardini Chiara, Chegia Chiara Caselli Beatrice, Danaila Jasmin, Magnani Noemi, Mazzei Ginevra, Ricci Elena, Sallei Federica, Silvestri Letizia e Toniazzi Elisa. Tecnico Ilaria Colella e dirigente accompagnatore Elena Pasqui.

In serie C esce sconfitta per 3 set a 0 la Pallavolo Grosseto targata Luca Consani nella trasferta di Borgo a Buggiano contro la locale squadra Am Flora con i parziali di 25-22, 25-17, 26-24.

Partita che inizia con le biancorosse che si dispongono con Machetti alzatore, Giuliani e Biagiloli centrali, opposto Festelli, Loprieno e Fidanzi di banda e Tocci libero.

L’inizio della partita vede le due compagini contrastarsi a vicenda su ogni pallone rendendo incerto tutto il set fin quando sul finale la squadra di casa riesce a piazzare lo spunto vincente con due attacchi che chiudono sul 25 a 22.

Nel secondo tempo più contratte le ragazze di Spina e incapaci di arginare la squadra pisana che si aggiudica facilmente la seconda frazione di gioco per 25 a 17.

Nell’intervallo di gioco coach Spina tenta di scuotere le atlete grossetane e avvicenda Machetti con Biondi, il gioco si fa più combattuto e avvincente, le due squadre non si risparmiano gli attacchi e le difese si contrappongono perfettamente, sul 23 pari il Grosseto trova il punto del vantaggio portandosi a un punto dal vincere il set, ma la squadra di casa prima annulla la palla set e poi si aggiudica i due punti che le consentono di vincere la frazione per 26 a 24 e di far sua la partita.

La formazione del Luca Consani Grosseto: Biagioli, Biondi, Festelli, Fidanzi, Fossili, Franzese, Giovannelli, Giuliani, Lo Prieno, Machetti, Martinelli, Tocci, All. Spina, dirigente Andrea Barsotti.

Sconfitta per 3-0 dell’Under 18 dell’Elettromare Grosseto, messo al muro dalla Pallavolo Elba. La partita inizia con il passo giusto con capitan Branca che mette subito in difficoltà le forti avversarie con una serie di battute che ci porta sul 4/0 il set va avanti in uno strano equilibrio con troppi errori individuali che penalizzano l’ intera squadra, che porta alla vittoria per 25/17 le padroni di casa. Non buono il secondo set col team grossetano a metà giri e solo qualche prodezza individuale portava a fare i punti (25/14), nota positiva esordio della giovanissima Arianna Corsetti (2004) entrata come secondo libero.

Il terzo set iniziava drasticamente subendo 6/0 Coach Baffigi doveva intervenire riprendendo le ragazze facendosi sentire in maniera importante. Le ragazze spronate si portavano a 8/8 e poi in vantaggio a 15/11 con azioni individuali davvero di buon livello ma purtroppo ancora gli errori individuali ci portano a perdere 25/20. Una trasferta amara perche’ mentre sulla carta si temeva un avversario insuperabile in realta’ il divario era davvero minimo e con maggiore coraggio potevamo arrivare alla vittoria. Buona prova dell’opposto Viola Corridori e di Lara Giorgetti che ha effettuato attacchi di buon livello.