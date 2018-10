Nuovo presidente per l’associazione marittimi Argentario: al via i corsi gratuiti

MONTE ARGENTARIO – Corsi e incontri gratuiti presso l’associazione marittimi Argentario. L’associazione, che opera da 12 anni a tutela e sostegno in rappresentanza dei naviganti,effettuerà gli incontri presso la sede dell’associazione in via Panoramica 273 a Porto Santo Stefano «ed in altre sedi che stiamo cercando di individuare». Gli incontri, disposti dal nuovo presidente, direttore di macchina Massimo Costanzo e dal nuovo direttivo, sono rivolti ad associati e a quelli in procinto di farlo.

«l tutto sarà completamente gratuito e sarà possibile grazie alla docenza di comandanti, direttori ed altre figure professionali che ci hanno dato la loro disponibilità. Il nuovo direttivo vuole esprimere completo sostegno e collaborazione a tutte quelle realtà locali che si occupano di formazione e sostegno alla nostra categoria come l’Istituto tecnico nautico, l’associazione Nautilus, ed infine il Comune di Monte Argentario. Il primo incontro sarà sulla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi, nota come MARPOL 73/78».

«Gli altri incontri a tema verteranno sull’I.S.M (International Safety Management), S.M.S. (Safety Management System), Inglese facile pratico marittimo (Comunicazioni via Radio), Arte marinaresca applicata (impiombature e relative attrezzature), Chef management. In collaborazione con la British School proponiamo anche corsi di inglese di livello A1 e A2 con esame e attestato rilasciato dalla medesima scuola».

Per maggiori informazioni o prenotazione dei corsi rivolgersi presso la sede dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, oppure via email all’indirizzo ass.marittimiargentario@gmail.com o chiamando il numero 0564.1791773.