Nasce la Gerbera group: l’associazione darà lavoro a 40 persone, anche svantaggiate

GROSSETO – Un’unica grande associazione che riunisce le due cooperative sociali “la Gerbera” e “Sorriso 2.0”. I due presidenti Francesco Ferretti (nella foto) e Francesca Antonacci hanno infatti firmato la fusione e la nascita di “la Gerbera group”.

La nuova cooperativa, «oltre a portare avanti i servizi per enti pubblici e privati nati in questi anni, intende proiettarsi nel futuro con la creazione di nuovi percorsi di agricoltura, inclusione sociale e progetti al femminile, tutti pensati per aumentare l’occupabilità dei soggetti svantaggiati – afferma Fernanda Pietrarelli -. “La Gerbera Group”, oggi operativa con le sue sedi a Grosseto e a Follonica, occupa già 40 persone di cui 25 appartenenti a categorie fragili».

È possibile seguire la storia della fusione sul nuovo account Instagram @lagerberagroup.