GROSSETO – Ancora una vittoria per il Grosseto, che sommerge di gol il Piombino del neo tecnico Fratini. Una partita caparbia che ha messo ancora una volta in luce la forza offensiva dei biancorossi sempre fissi al primo posto della classifica. Zagaglioni migliore in campo, ottime anche le prestazioni di Pierangioli e Boccardi. Molinari ritrova il gol, ma la sua esultanza viene punita dal giudice di gara con l’espulsione. Ma partiamo dall’inizio. Grosseto in campo nuovamente con il 442, con Andreotti e Molinari di punta e Boccardi-Pierangioli sugli esterni, anche se il pressing difensivo di Molinari trasforma il modulo in un 4231. Il Piombino arriva invece in Maremma con la voglia di riscatto, anche per l’imminente cambio in panchina.

Ci mette cinque minuti il Grifone a prendere le misure agli ospiti: Cretella serve Pierangioli sulla destra, l’esterno arriva sul fondo e crossa rasoterra per Zagaglioni che da limite piazza un siluro alle spalle di Giacobbe. Nemmeno il tempo di esultare che, un minuto dopo, il Grifone raddoppia: Boccardi mette in area una palla che Gorelli gira a rete, facendo nuovamente esplodere lo Zecchini. Due a zero e ospiti di sasso, gelati da un avvio che in pochi si aspettavano. La prima reazione neroblu arriva al ventesimo, con il primo angolo della partita: Copponi mette in area la sfera e capitan Rocchiccioli salta indisturbato accorciando di testa. Alla mezz’ora il Grosseto ci prova con la punizione di Zagaglioni che trova Boccardi defilato; l’attaccante stoppa e prova a calciare, ma il tiro viene deviato in angolo. Due minuti dopo ci prova Molinari, sbucando tra due giocatori avversari e lanciandosi in area, ma il tocco finale viene deviato in angolo.

Accora applausi convinti per i biancorossi, quando al 35’ Cantore crossa in area per Andreotti, che si coordina e prova la rovesciata. La palla finisce sul fondo a un metro dal palo, ma il gesto è di quelli da premiare e i tifosi non se lo fanno dire due volte. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, il Piombino sfiora il pari per ben tre volte: prima con un tiro da fuori di Zaccaria che s’infrange contro la traversa, poi con un pallonetto di Aguzzi che finisce di poco a lato e poco prima del fischio con un tiro di Valeriani respinto da Nunziatini. Il rientro in campo regala subito emozioni. Passa soltanto un minuto e il Grifone raddoppia: il portiere ospite sbaglia il rinvio, Boccardi raccoglie palla ed entra in area servendo Molinari che solo sul secondo palo mette in rete.

Al ritorno in campo dai festeggiamenti sotto la curva, però, l’arbitro mostra il secondo giallo allo stesso Molinari che senza protestare rientra negli spogliatoi. Le proteste arrivano però dagli spalti e dagli stessi compagni di squadra che trovano nell’accaduto ulteriore rabbia agonistica. Raito prende il posto di Boccardi, mentre Pierangioli ci prova da fuori area con un fendente che sfiora il palo. Al 20’ della ripresa si ristabilisce la parità in campo: Trozzo atterra Andreotti al limite e il giudice di gara gli sventola il secondo giallo, mandandolo in scia a Molinari negli spogliatoi.

Si rivede in campo anche Luci, ex di turno, che entra per un applauditissimo Pierangioli. A dieci minuti dalla fine Andreotti si ferma durante uno scatto. Le mani sul fiso e la sua uscita in lacrime in barella non lasciano presagire nulla di buono. Al suo posto entra Pirone. L’ultima gioia arriva nel recupero, quando Cretella in contropiede castiga per la quarta volta il Piombino chiudendo sul risultato di 4-1. Finisce così con l’ennesimo risultato utile consecutivo che lascia il Grosseto al primo posto, a tre lunghezze dalla Pro Livorno prossimo avversario, e con il rimpianto di non avere Molinari, squalificato, e Andreotti che ha rimediato uno stiramento e starà fuori almeno un mese.

Grosseto-Atletico Piombino 4-1 (2-1)

GROSSETO: Nunziatini; Cantore, Gorelli, Ciolli, Sabatini; Pierangioli (23’ st Luci), Zagaglioni (46’ st Fratini), Cretella, Boccardi (5’ st Raito); Molinari, Andreotti (34’ st Pirone). A disposizione: Cipolloni, Pizzuto, Lepri, Del Nero, Camilli. All. Miano.

ATLETICO PIOMBINO: Giacobbe, Cecchini (29’ st Traore), Aguzzi, Copponi (10’ st Poggi), Buselli, Trozzo, Rocchiccioli, Zaccaria, Catalano, Valeriani (20’ st D’Angina), Calabrese. A disposizione: Cybulko, Rovai, Sorrentino, Perillo, Bornetti, Barozzi. All. Fratini.

Arbitro: Torregiani della sez. di Civitavechia (Assistenti Macripò e Iuliano di Siena).

Reti: 5’ Zagaglioni, 6’ Gorelli, 20’ Rocchiccioli, 2’ st Molinari, 48’ st Cretella.

Note: espulso Molinari per esultanza al 2’ st.

Angoli: 6-3

Recupero: 1’ pt-3’ st