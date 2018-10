BAGNO DI GAVORRANO – Conoscere le attività della Croce Rossa, illustrate dagli operatori stessi, con l’esposizione dei mezzi di soccorso, la simulazione di un’emergenza medica, un’esercitazione di ricerca del gruppo cinofilo e una tavolata in mezzo alla piazza per mangiare in compagnia. E’ stata questa la giornata dedicata alla Croce Rossa Italiana organizzata dal comitato di Gavorrano in collaborazione con i comitati di Lucca e Follonica, l’associazione dei ristoratori e il patrocinio del Comune di Gavorrano.

In questa domenica baciata dal sole, la piazza del mercato si è tinta di rosso per il pranzo di beneficienza preparato direttamente nella cucina mobile messa a disposizione dal comitato di Lucca. Il camion, che fa parte della colonna mobile del corpo della Croce Rossa Italiana, solitamente fornisce pasti alla popolazione in caso di calamità naturali.

Oltre al pranzo, i cittadini potevano conoscere da vicino le numerose attività dell’associazione. Nelle due grandi tende, montate in piazza dai volontari locali, si è svolta sia l’attività d’informazione sia quella di monitoraggio sanitario dei visitatori.

Da una parte, il corpo militare della Croce Rossa ha illustrato materiale divulgativo e filmati mentre nell’area due i volontari si sono dedicati all’attività sociale e la raccolta fondi.

La seconda tenda, invece, è stata trasformata in ambulatorio mobile, dedicata alle audiometrie, in cui i cittadini potevano effettuare anche l’elettrocardiogramma e misurare i parametri vitali; dalla pressione arteriosa e la glicemia alla saturazione del sangue.

Tra palloncini e giochi a tema, il gruppo dei giovani del comitato locale nel frattempo ha gestito l’attività di animazione per i bambini.

Un’iniziativa partecipata che conferma la crescente attività del comitato gavorranese del presidente Luigi Lepri. Proprio la scorsa settimana si è concluso il corso di accesso con sette nuovi volontari e dallo scorso agosto il comitato copre anche il servizio di 118, come spiega Simone Longobucco, delegato dell’area sanitaria.

«Il comitato di Croce Rossa Gavorrano –elenca- ha a disposizione quattro mezzi attrezzati e due ambulanze, di cui una è impegnata nel trasporto sanitario, ovvero l’accompagnamento dei pazienti nei centri ospedalieri per terapie o visite programmate mentre l’altra, con ottimi risultati, da agosto copre anche gli interventi del 118 e quindi le emergenze».

Il ricavato della giornata verrà utilizzato per l’acquisto di elettromedicali per potenziare l’equipaggiamento dell’ambulanza.