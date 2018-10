Viareggio primo turno di campionato del Circolo Pattinatori. Mariotti: «Motivati e pronti»

VIAREGGIO – E’ il gran giorno per il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox che domenica alle 18 fa visita al Cgc Viareggio nella prima giornata del campionato di serie B di hockey pista. Un momento atteso due anni e mezzo dagli appassionati grossetani che possono tornare a soffrire e a gioire per una squadra seniores in città.

I biancorossi di Massimo Mariotti, su un campo difficile e contro una squadra composta da veterani e prospetti che fanno la spola con la serie A1, vogliono subito dimostrare di poter essere protagonisti in questo torneo, che rappresenta un trampolino di lancio per la società presieduta da Stefano Osti, che nel giro di qualche anno vuole tornare agli antichi splendori. Il primo step, però, sarà un piazzamento da vertice nella regular season e le Final Eight per l’A2.

«Sarà il primo esame – dice il tecnico Mariotti – per verificare come abbiamo lavorato nella preparazione. Nelle prime tre settimane mi sono basato molto sull’aspetto fisico per creare una base e devo dire che ho avuto buone risposte con i ragazzi che hanno mostrato un’ottima intensità. Negli ultimi allenamenti, invece, ci siamo focalizzati sull’aspetto tecnico-tattico».

“Il gruppo a mia disposizione – prosegue il Ct azzurro – è molto motivato, nessuno ha saltato un allenamento, nemmeno chi viene da Viareggio, ma ha sposato in pieno un progetto serio di una società ambiziosa che sta vicino ai ragazzi e li coccola”. Nella rosa dell’Edilfox ci sono anche quattro grossetani, Bruni, Angeloni, Bardini e Leopizzi, che stanno crescendo e che presto avranno la possibilità di aver la possibilità di mettersi in mostra.

“Per la gara d’esordio – sottolinea ancora “Mister Hockey” – ho cercato di mettere la gente nelle migliori condizioni. Speriamo di riuscire a partire bene, poi abbiamo tempo per trovare la miglior forma. Il Cgc Viareggio? E’ una squadra che lavora in funzione della prima squadra. Nella rosa ci sono elementi che hanno già assaporato la serie A1 e che promettono bene: il portiere dell’Under 17 Salinas, Lombardi, Puccinelli e Cinquini, tutti giocatori con buone qualità tecniche”.

Mariotti non fa anticipazioni sul quintetto iniziale. “Posso solo dire – sorride – che Michael Saitta sarà il nostro portiere”.

Per la gara di Viareggio l’allenatore grossetano ha convocato Michael Saitta e Tommaso Bruni portieri; Andrea Gemignani, Alessandro Saitta, Luigi Brunelli, Matteo Battaglia, Gionata Vecoli, Carlo Gucci, Filippo Rosati e Andrea Lugli.