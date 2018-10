Usi civici: si vota a Batignano e Montepescali. Ecco tutto quello che c’è da sapere

GROSSETO – Al voto i Comitati per l’Amministrazione separata dei beni di uso civico di Batignano e Montepescali. Le elezioni per il rinnovo dell’organo esecutivo si terranno il 18 novembre; i seggi saranno aperti dalle 7 alle 20 nella sede Asbuc in piazza Vecchie Scuole a Batignano e nella ex scuola elementare in largo San Lorenzo a Montepescali.

Possono essere proposte candidature raggruppate in liste composte da almeno cinque nominativi; le liste devono essere presentate al segretario comunale del Comune di Grosseto entro le 12 di lunedì 29 ottobre.

“Invitiamo i cittadini delle due frazioni interessate a queste elezioni a partecipare a questa importante occasione di scelta democratica – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Servizi elettorali, Giacomo Cerboni -. Il rinnovo degli Asbuc non è solo una grande opportunità per dare forza alla gestione di un bene prezioso del territorio, ma anche un modo per condividere e preservare un capitolo significativo della storia locale. Gli uffici comunali sono

disponibili per ogni chiarimento e per dare il massimo supporto in tutte le fasi di questo importante momento”.

Chi fosse interessato alla presentazione di una lista di candidati può contattare l’ufficio Elettorale del Comune dove sono disponibili i moduli da utilizzare. Lo sportello di via Saffi 17 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.

Questi i contatti per avere informazioni più dettagliate: tel. 0564/488724 – 488725; indirizzo email: ufficio.elettorale@comune.grosseto.it.