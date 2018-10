Serie D, la Gea ospita un Basket Sestese bravo in trasferta. Convocato anche Contri

GROSSETO – La Gea Basketball torna domenica (salto a due alle 18) davanti al pubblico amico del Palasport di via Austria per confrontarsi con il Basket Sestese nella quarta giornata del campionato di serie D.

Per il quintetto grossetano guidato da Pablo Crudeli, imbattuto capoclassifica nel girone A, si tratta di un confronto tutto da decifrare contro un avversario che ha perso (contro Campi Bisenzio e Asciano) i due confronti casalinghi e ha vinto al supplementare quello giocato sul parquet del Firenze Due. I biancorossi grossetani sono reduci da una sofferta vittoria a Poggibonsi, al termine di 40′ giocati più con il cuore e il carattere che con la tecnica e caratterizzati da molti errori nel tiro e da palle perse banalmente. Per arrivare al top del rendimento servirà evitare giornate storte come quella del terzo turno.

Il tecnico argentino in settimana ha cercato di analizzare il comportamento della squadra contro il Nesi Tappezzerie e ha provato e riprovato schemi che possa permettere di andare a canestro con maggiore facilità, specialmente sotto i tabelloni.

La formazione maremmana dovrà purtroppo fare a meno del play Edoardo Furi, fermato da un dolore alla caviglia che nella passata stagione l’ha costretto a disputare solo quindici delle trenta gare in calendario. La prossima settimana saranno effettuati esami specifici per valutare l’entita dell’infortunio.

La notizia buona riguarda invece il rientro nella lista dei convocati di Mattia Contri. L’esperta guardia ventinovenne ha però saltato molti allenamenti nelle ultime settimane e avrà probabilmente un minutaggio ridotto. La sua presenza sarà comunque importante e darà la possibilità a Crudeli di utilizzare quintetti diversi nel corso del match.

Il resto dei convocati è quello tradizionale, con Lorenzo Scurti e Cristian Munteanu (entrambi classe 2003) che andranno ad occupare i due posti ormai riservati settimanalmente agli under 18.

Nell’anticipo di giovedì, intanto, il Poggibonsi è andato a cogliere il primo successo stagionale sul campo del Castelfiorentino per 53-81 (parziali 14-18, 26-39, 41-59). Per i gialloblù 24 punti di Calamassi, per i senesi Bini 15 e Golini 14.

Le formazioni.

GEA GROSSETO: Canuzzi, Scurti, Zambianchi, Perin, Romboli, Morgia, Contri, Ricciarelli, Santolamazza, Roberti, Munteanu, Tattarini. All. Crudeli.

BASKET SESTESE: Sarti, Boschi, Lucarelli, Sabatini, Lanzoni, Niccoli, Baggiani, Bucarelli, Sennati, Salvadori, Fabiani, Ferraro. All. Iacopini.