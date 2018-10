Saturnia, Pd: «Le cascate del Mulino devono rimanere pubbliche»

GROSSETO – “Le cascate del Mulino – dichiarano dal Partito Democratico della Provincia di Grosseto – devono rimanere pubbliche. Com’è noto, le cascate rappresentano un’importante leva di sviluppo economico per l’intero territorio e quella di privatizzarle sarebbe una scelta che poco o nulla avrebbe a che vedere con il bene della comunità.” È con queste parole che il Coordinamento territoriale del Partito Democratico della Provincia di Grosseto interviene nel dibattito pubblico relativo alla gestione delle cascate.

“Le cascate – continuano dal PD – sono tra le più apprezzate d’Italia e il flusso di visitatori ne dimostra inconfutabilmente l’importanza sotto il profilo dello sviluppo economico. E se, da una parte, è innegabile la necessità di una regolamentazione pronta a fare fronte al grande numero di visitatori, dall’altra è assolutamente impossibile pensare che la risposta non stia nella gestione pubblica. Ad occuparsi della gestione deve continuare ad essere l’ente pubblico sia per l’importanza del sito per il territorio che per il fatto che il passaggio nelle mani dei privati non farebbe altro che rappresentare un inspiegabile passo indietro da parte dell’ente in questione.

Le cascate sono un patrimonio di tutti – continuano dal Partito Democratico grossetano – e ci auguriamo che si lavori affinché tale patrimonio venga tutelato, valorizzato e continui a rimanere un volano per l’economia della zona, indipendentemente dalle appartenenze politiche. Chiediamo, quindi, un impegno chiaro all’amministrazione comunale in questa direzione e lotteremo affinché operatori, cittadini e turisti possano continuare a visitare e a godere di questa straordinaria unicità, lavorando per sensibilizzare tutti in merito a questo tema al fine di proteggere l’uso pubblico delle cascate.”