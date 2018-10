MANCIANO – Fungo da record ritrovato ieri nella zona di Manciano. Si tratta di uno straordinario ceppo di 19 porcini con un peso complessivo di 1 chilo e 119 grammi.

A fare la straordinaria scoperta Luca e Filippo, due amici di Fonteblanda. «Siamo due ragazzi di Fonteblanda – ci raccontano – molto appassionati nella ricerca dei funghi. Ieri mattina siamo andati a fare un giro nel bosco nel comune di Manciano e ci siamo imbattuti in un esemplare unico, in tanti anni non ci era mai capitata una cosa del genere. Stiamo parlando di un unico ceppo di ben 19 porcini dal peso totale di 1119kg»