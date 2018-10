L’ex Brega trascina il Ponsacco, Gavorrano battuto 2-0

PONSACCO – Un Ponsacco dinamico e aggressivo batte 2-0 il Gavorrano, nella settima di campionato. Decisivo l’ex maremmano Brega, autore di una doppietta e di altri tiri in porta. Gli equilibri si spezzano già al 5′ con tocco vincente del numero 10 di mister Maneschi, che poi ci riprova con un rasoterra parato da Salvalaggio.

I minerari si fanno vedere con Pardera ispirato da Gagliardini e poi con traversone di Bertoccini a cercare Gomes, ma senza buona sorte. Ancora azioni di attacco dei maremmani, ma a segnare è di nuovo il team di casa allo scadere del tempo e ancora con Brega, al termine di un contropiede al veleno.

Nella ripresa Ponsacco ancora aggressivo con Doveri e Colombini, mentre sul fronte dei gavorranesi si registra l’espulsione di Gomes all’8′, per doppio giallo.

Un Brega in gran forma colleziona altre due occasioni, ma in area rossoblù si rivede anche Colombini. Il risultato però non cambia più: il Gavorrano non riesce a trova continuità e torna a casa a mani vuote.

FC PONSACCO: Bulgarelli, Tazzer, Colombini, Gremigni, Lici, Mariani (Menichetti), Caciagli, Castorani (Albanese), Doveri (Remorini), Brega (Zorica), Vanni. A disposizione: Lai, Mazzanti, Calabrese, Benericetti, Semprini. All. Maneschi.

GAVORRANO: Salvataggio, Pupeschi, Mastino, Bertoccini, Gagliardini (Ferrante) Bruni, Grifoni, Pardera (Koci) Gomes, Conti (Costanzo), Carlotti. Al disposizione: Becuzzi, Ferrante, Lucarelli, Cela, Moscati, Brenci, Joseph. All. Rigucci.

ARBITRO: Cavaliere di Paola

MARCATORI: 5′ e 46′ Brega.

NOTE: espulso all’8′ st Gomes per doppia ammonizione.