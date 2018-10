La Pallavolo Follonica debutta in casa contro Il Discobolo Camaiore: obiettivo vittoria

FOLLONICA – Debutto casalingo per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini nella seconda giornata del campionato di Serie C. Domani domenica alle 17,30 al Palagolfo le padrone di casa ospiteranno il Fanball Il Discobolo Camaiore.

Per le azzurre allenate da coach Rossano Rossi sarà l’occasione per rimediare al mezzo passo falso commesso nella giornata d’esordio, quando la Pallavolo Follonica è uscita sconfitta di misura (3-2) sul campo di San Miniato, guadagnando comunque un punto in classifica. Ma adesso è arrivato il momento di provare a guadagnare i tre punti, puntando alla vittoria. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta all’esordio, ma il ko di Camaiore è stato ben più netto, battuto 3-0 in casa dal Buggiano.

«Vogliamo continuare a fare punti – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica, Germano Pasquinelli – ma siamo consapevoli che, soprattutto in serie C, ogni partita è una battaglia. Nella prima giornata abbiamo perso un’occasione, visto che eravamo in vantaggio di due set a zero, ma le ragazze hanno comunque disputato una buona gara. Siamo neopromossi, è naturale che dobbiamo crescere e siamo convinti che ci siano tutti i presupposti per farlo, grazie alle qualità della squadra e dello staff tecnico. Ma abbiamo bisogno del contributo di tutti. In occasione del nostro esordio casalingo tutta la società rivolge un appello al pubblico follonichese: ci auguriamo che i nostri tifosi si presentino in massa sugli spalti del Palagolfo per fare il tifo. Questa squadra merita tutto il sostegno possibile».

Il programma della 2a giornata:

U21 Pediatrica Specialist–U21 Lupi Santa Croce

Volley Sei Rose Rosignano–Lupi Estintori San Miniato

Baia del Marinaio Volley Cecina–Entomox Peimar Calci

Errepi Mtk Grosseto–Pallavolo Cascina

Volley Pantera Lucca–Pallavolo Delfino Pescia

Pallavolo Follonica–Fanball Il Discobolo Camaiore

Fiora Buggiano–Luca Consani Grosseto

La classifica:

Fiora Buggiano, Baia del Marinaio Volley Cecina, Errepi Mtk Grosseto 3 punti; Entomox Peimar Calci, U21-Pediatrica Specialist, Lupi Estintori San Miniato, Volley Sei Rose Rosignano 2; Pallavolo Cascina, Pallavolo Follonica, Luca Consani Grosseto, Volley Pantera Lucca 1; Pallavolo Delfino Pescia, U21 Lupi Santa Croce, Fanball Il Discobolo Camaiore 0.