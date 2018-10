Ivo partner tecnologico per la 25a edizione dell’Eurochocolate di Perugia

PERUGIA – IVO (Internet Veloce Ovunque) rinnova la sua tradizionale partnership con Eurochocolate la più importante kermesse dedicata al cioccolato in Italia. Come già dall’anno scorso IVO oltre a fornire la connessione per la Sala Stampa e la Sala degustazioni, realizzerà lo spot ufficiale della manifestazione.

IVO torna ad Eurochocolate come partner tecnologico sia per la connessione internet sia per la realizzazione dello spot ufficiale.

Quest’anno Eurochocolate arriva al suo 25° anno di vita ed offrirà un’edizione davvero speciale a tutti i suoi visitatori. Tra le tante curiosità, venticinque deliziose praline in una maxi scatola di cioccolatini, tante quante gli anni di Eurochocolate.

A quelli tradizionali di operatore delle telecomunicazioni IVO affianca da tempo servizi che necessitano di una elevata qualità della rete come lo streaming video. Grazie all’elevato numero di collegamenti, anche a livello internazionale, infatti la rete di IVO è in grado di trasmettere quantità maggiori di dati mantenendo livelli molto bassi di latenza.

Basti pensare che i principali social network (da facebook a youtube, da twitter a linkedin) che rappresentano la stragrande maggioranza del traffico internet, soprattutto per quanto riguarda i contenuti video, appoggiano i loro dati sulla sruttura di rete IVO.