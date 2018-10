Il consiglio va in streaming, 5 Stelle: «Risultato ottenuto è importante»

GROSSETO – Step importante quello ottenuto dal M5S di Castiglione della Pescaia con l’approvazione della mozione riguardante le dirette streaming delle sedute del Consiglio. Un obiettivo indispensabile per agevolare la partecipazione collettiva alla vita pubblica, in linea con l’inevitabile cambiamento dei rapporti tra cittadini ed istituzioni. La mozione, a dire il vero, fu presentata in Consiglio dal M5S poche sedute dopo il suo insediamento, ma allora motivazioni prettamente politiche prevalsero sul buonsenso e si è dovuto attendere quindi sino a giovedì per veder riconosciuto l’impegno della Giunta all’utilizzo di questo strumento. Al netto di un miglioramento della qualità audio e di un’adeguata pubblicità dei temi delle sedute, siamo infatti sicuri, sottolineano i consiglieri Lippi e Massai, che la diretta streaming possa essere il mezzo migliore per avvicinare i cittadini alla vita pubblica e per permettere loro di seguire alcuni temi delle sedute consiliari anche se impegnati con il proprio lavoro.

Approvata anche la mozione per la riqualificazione della Villa Romana delle Paduline, un sito che potrebbe ampliare l’offerta archeologica del nostro territorio e per la quale la Giunta si è impegnata a proseguire un iter peraltro già avviato.