Finale fatale, le ragazze dell’Atlante Grosseto cadono 2-1 col San Giovanni

SAN GIOVANNI VALDARNO – Seconda sconfitta per la formazione femminile dell’Atlante Grosseto, superata 2-1 dal San Giovanni nella quarta di campionato. In terra aretina le padrone di casa rialzano la testa dopo tre sconfitte contro rivali di blasone e si impongono in un confronto che le vedeva sfavorite sulla carta ma affatto scontato in campo.

Primo tempo con numerose iniziative offensive delle biancorosse, rimaneggiate ma combattive, ma la porta locale sembra stregata, complici alcune parate di peso del portiere ostile. Nella ripresa la musica non cambia, con l’Atlante in attacco.

Liberatoria la rete di Calchetti su punizione al limite, ma fatali gli ultimi dieci minuti di gioco con il San Giovanni che agguanta il pareggio su calcio d’angolo e trova l’acuto della vittoria su una disattenzione delle grossetane. Inutili gli ultimi sforzi per evitare una sconfitta non meno amara di quella di sette giorni prima, ma il team allenato da Alex Gonzalez conta di ingranare la marcia dal prossimo turno, quando ritorneranno risorse in attacco, compreso il capocannoniere della passata stagione Francesca Di Maggio.

SAN GIOVANNI: Milaqi, Liguori, Olmastroni, Tanzi, Medori, De Rossi, Bini, Berlingozzi, Arcadio, Margiacchi, Innocenti, Basso. All. Bossini.

ATLANTE GROSSETO: Pacitto, Di Biagio, Vincenti, Bommarito, Baila Longo, Alocci, Zorzi, Stirpe, Calchetti, Borelli. All. Alex.

ARBITRO: Murrone di Empoli.

MARCATORI: Berlingozzi, Calchetti, Innocenti.