Festa grande a Manciano con Muay thai, contest rock e Harley Davidson

MANCIANO – Due giorni all’insegna dello sport, musica, moto e beneficenza, oggi, sabato 20 e domani domenica 21 ottobre al palazzetto dello sport a Manciano. L’iniziativa, in particolare, promuove lo sport del Muay thai, il pugilato tailandese che per l’occasione ospiterà appassionati e professionisti. L’evento è organizzato dalla palestra Singha Kai Muay di Grosseto con il patrocinio del Comune di Manciano.

Accanto alle antiche arti marziali, Manciano ospiterà concerti di musica rock, all’interno di un vero e proprio contest rock e un’area dedicata alle moto. Oggi, sabato 20 ottobre dalle ore 18 eliminatorie Rock Contest, dalle ore 20 galà e torneo Muay Thai professionisti, dalle ore 21.30 semifinali Rock Contest, dalle ore 22.30 finali torne Muay thai professionisti e dalle ore 23.30 finale Rock Contest.

Domani, domenica 21 ottobre dalle ore 9 e per tutto il giorno, stage aperto a tutti per provare le seguenti discipline: Muay thai, Muay boran. In programma workshop di tacfit, flowfit e kardiokick e Sparring day di muay thai e kickboxing. Alle ore 9 ritrovo motociclisti per la colazione e l’iscrizione al giro aperto a tutti i tipi di moto, ore 10 partenza giro panoramico dell’alta Maremma e alle 13 rientro alla base di partenza per il pranzo. Nei due giorni di festa è presente la concessionaria Harley Davidson con esposizione dei nuovi modelli, stand vari di aerografie e customizzazioni, tatuatori live, strumenti nuovi ed usati, anche costruiti a mano, oggettistica artigianale, gonfiabili per bambini, toro meccanico a premi per grandi e piccini, prodotti enogastronomici con street-food, cinque cantine vinicole e tre birrifici.

Per chi viene da fuori c’è la possibilità di soggiornare nelle strutture ricettive convenzionate. L’evento ha scopo benefico: i fondi raccolti saranno destinati in beneficenza, all’associazione persone down di Grosseto e “Qualcosa di grande per i piccoli” di Cesena, che si occupa di bambini disagiati.