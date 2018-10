Calcio a 5: Labriola e Barbagianni a punteggio pieno, terzetti di testa in serie C

GROSSETO – Spettacolo e divertimento nel calcio a 5 maremmano targato Uisp. Nel campionato di serie A, dopo due giornate si forma una coppia in testa al massimo campionato di Grosseto, quella formata da Fc Labriola 1931 e Barbagianni Ecologia Cmb. Il team di Fallani piega con sofferenza il Mambo Fc (7-5 il finale), con la prestazione super di Liberali che annulla il tris di Pocci; Chigiotti e compagni, invece, battono di misura (5-4) il Pasta Fresca Gori e rimangono a punteggio pieno. La tripletta di Hasnaoui fa la differenza.

In chiave campionato, però, segnali di forza arrivano dal Flamengo Futsal, una squadra costruita per battagliare per il titolo: Montagnani, Margiacchi, Niccolaini e Barelli stendono 17 a 4 l’Atletico Barbiere (Hoxha 3). Con il Crystal Palace che riposava, da segnalare il primo, largo, successo dello Scarabeo Cs in serie A: 11 a 2 ai danni del Muppet, con la coppia Ricci-Steccati in grande spolvero.

Complici rinvii e turni di riposo, c’è solo una squadra in vetta alla serie B: è la matricola Rispe Crew (nella foto), che si mantiene a punteggio pieno con il 4 a 3 sul Vets Futsal. Tutto ruota intorno al perno difensivo Girardini, abile anche in zona gol, con Bardi e Cappuccini a timbrare le reti del successo. Esordio fragoroso per Fc Bascalia e Gori Ecofficina: il tema moldavo, con il poker di Petcov, schianta 9 a 1 il Rollo Rollo, mentre Siclari e compagni si aggiudicano 11 a 3 il derby con le Dolci Innovazioni. Serata da sogno per Patrizi, con ben sette gol all’attivo. Anche l’Istia Campini vince la “prima”, ma di misura sull’ottimo Tpt Pavimenti (Ballerano 3): nell’8 a 7 finale brillano Galloni e Piola. Rinviata Industry Crew-Ottica Guerresci, riposava il Montalcino.

Tris di capoliste nel girone A di serie C dopo due giornate: si tratta di Sbocciatori, Bar Il Porto Talamone e Bar La Vecchia Pesa. Gli Sbocciatori, con la doppietta di Frosolini, hanno la meglio 5 a 4 sul sempre ostico Mugen Fc, dove l’innesto di Pastorelli dà gol e fantasia. Più largo il successo per il Bar Il Porto Talamone con l’11 a 3 sul Maremma Calcio firmato dall’ormai collaudato duo Carpano-Frulletti, mentre per il Bar La Vecchia Pesa, vincente 5 a 2 sul Joga Bonito, è sempre indispensabile il lavoro offensivo di Federico Birelli.

Primo squillo per il Vallerotana, con Ciacci e Jarju protagonisti nell’8 a 3 sugli Spartan e per l’Angolo Pratiche di Coen, con Lucchetti e Berti decisivi nel 7 a 5 sullo Scansano (Ferroni 3). Copertina di chiusura dedicata a Cristian Burioni, un vero fattore per l’Istia Longobarda: suoi tutti i gol nel successo per 6 a 4 sull’Endurance Team.

Come nell’altro raggruppamento, anche nel gruppo B si forma un terzetto al comando, quello composto da Approdo Fc, Fc Millennials ed Etrusca Vetulonia. Vita facile per l’Approdo Fc sui Wild Boars, superati 19 a 4 dai gol di Ticozzi, Mori e Ruggiero, mentre Gallo e compagni sfoderano una prestazione maiuscola contro l’ottimo Bivio di Ravi, matato per 11 a 2. La coppia Vivarelli-Lanfrancotti, invece, è lusso vero per la serie C, con l’Etrusca che batte 11 a 3 i Good Vibes. La copertina di giornata però la merita Gaetano Gramazio, che, con i suoi nove gol, trascina la Pizzeria Ristorante Il Melograno al 12 a 6 su La Scafarda (E.Riemma 3), mentre l’Agenzie per Viaggiare di Andreoni coglie il primo successo nei campionati Uisp con il 7 a 6 sullo Sweet Drink Caldana: decisivo l’apporto di Vergari. Rinviata Caffè Banda-I Grifoni.

Robur Gladio-Delfini 74: questa la coppia al vertice del campionato di Capalbio/Manciano/Polverosa dopo due giornate. La Robur di Longobardi stravince 14-4 la sfida con il Masterchef Utd, con il duo Morelli-Morello che rischia di monopolizzare il campionato segnando reti a raffica, ma l’organizzazione dei Delfini 74 potrà creare grattacapi alla diretta concorrente. Conti e Berti firmano il 6 a 3 sul Bar Le Burle di Predellini. Al terzo posto salgono i Pischelli, con l’exploit di Marchi a timbrare il 10 a 5 sul Teatricando, mentre le doppiette di Franci e Amaddii permettono al Circolo il Giardino di completare il clean sheet (5-0) sul Gingillacchero. Infine, primi tre punti per il Nondimeno 3.0: la tripletta di Conti indirizza il 5 a 3 sull’Edilcasa.

Al via anche il campionato di calcio a 7 2018/19 a Grosseto, e con due sorprese fragorose: Fc Labriola 1931 e Ps Car Center, finaliste la scorsa stagione, vanno entrambe ko, e anche in modo pesante. L’Essebi (ex Akintikotton Bau) stende 7 a 2 i campioni in carico, con la coppia Cerulli-Navagori che risulta imprendibile per la difesa, mentre il Car Center si vede imporre un tennistico 6 a 1 dal Nomadelfia Sport, trascinato dalle doppiette di Angelo, Gionata e Samuele Neri. Bene anche il Sesto Senso Crossfit Gr, con Mazzinelli, Seri e il neoacquisto Boccagna devastanti nel 6 a 2 sull’Etrusca Vetulonia di Musilli, e Il Braciere Fc: il gol partita di Avino basta a superare 1 a 0 il Fazzari Autotrasporti.

Inizia la stagione anche a Follonica, con le prime settimane dedicate ai gironi di Coppa. Quattordici le squadre al via, con quattro triangolari e uno scontro diretto serviranno alle squadre per assestarsi in vista del campionato. Nel girone A Cave di Campiglia già in palla contro il Pepe Nero: Stamati, Gori, Salvadori e Bongini firmano il 13 a 3 finale. Nel gruppo B il Piccolo Caffè piega 5 a 4 il Bar Zio e Zia con i gol del neo acquisto Tozzini e di capitan Canepuzzi, mentre nel girone C la Tabaccheria Becagli e Nappi sorprende 4 a 3 il Chattanooga grazie ai gol di Dalipi e Daiu. Tennistico 6 a 3 per la Pizzeria Ballerini sul Gallery Pub, con Rotelli e Toninelli in evidenza, mentre il Real Gavorrano ha la meglio a tavolino sul Riccapizza Cassarello.

Definite le quattro squadre che hanno superato il turno preliminare nella coppa della zona sud, con coinvolte Capalbio, Manciano, Polverosa, Orbetello, Porto Ercole e Pozzarello. Tutto facile per i Supereroi che, dopo aver archiviato il passaggio del turno nell’andata, vincono anche il ritorno (12 a 2 ) contro l’Afc Birrareal: Alessio Conti, Francesco Conti e Rusu rimpinguano il proprio bottino di gol. Amenta e Venanzi, invece, mettono al sicuro la qualificazione per la Bottega del Pane contro l’Ugo’s Team, determinando il 6 a 3 finale, mentre gli Amici di Marley spuntano successo (6-4) e qualificazione nel derby contro il Cs La Rosa, con le doppiette di Sordini e dell’ex Vagnoni. Infine, Tinti e Sabatini blindano il passaggio per il turno per gli Spaccatazzine che vincono anche il ritorno (6-5) contro l’Orbetello Futsal.