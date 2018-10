Strisce a colori: ecco i nuovi attraversamenti pedonali

Le nuove strisce pedonali si trovano all’attraversamento pedonale che collega il lungo lago di Ponente a piazza della Repubblica.

«Il nuovo materiale elastoplastico migliora di gran lunga la classica segnaletica delle strisce pedonali – spiega il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti – è un materiale antisdrucciolo e che per via della sua composizione rimane visibile anche in condizioni di forte pioggia e oscurità. Inoltre si mantiene molto più a lungo e necessita di pochissima manutenzione – conclude – quello di stamani è stato il primo di una lunga serie di interventi alla segnaletica che coinvolgeranno tutto il territorio comunale».