Seconda di campionato a Capannoli per le ragazze del Volley Vigili del Fuoco

GROSSETO – Torna in campo anche la Prima Divisione femminile con i Vigili del Fuoco di Grosseto impegnati nella seconda giornata di campionato nella ostica trasferta di Capannoli alle ore 21 con la Pallavolo San Bartolomeo.

Quasi sicuramente il tecnico Canapicchi schiererà una formazione molto simile se non la medesima che ha visto il successo contro i blasonati Lupi di Santa Croce con gli alzatori Bianchi e Giuseppini. Schiacciatori di banda Serini, Setelia e Barbero. Opposti Cavaliere e Balducci. Al centro Zanelli, Pileri con la Saleppico in forse. Libero Cocco e Montemaggiore con qualche dubbio anche per la Esposito.