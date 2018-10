Orbetello ricorda Altero Matteoli: il convegno nell’ambito di Gustatus

«Fu Matteoli nella sua veste di sindaco a dare il via insieme a Welcome Maremma alla manifestazione – spiega il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti – come avevamo già reso noto l’intera manifestazione quest’anno verrà dedicata alla memoria di Matteoli e al suo operato politico e non. Abbiamo pensato però di dedicare uno spazio esclusivamente alla memoria dell’ex sindaco – continua Casamenti – per l’occasione sono state invitate tutte le associazioni e le fondazioni legate alla figura politica dell’ex Ministro e anche tutte le personalità politiche che hanno collaborato con lui o che lo vogliano ricordare. Parteciperanno infatti, importanti esponenti di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega oltre all’amministrazione comunale».

Altero Matteoli è stato sindaco del Comune di Orbetello dal 2006 al 2011 ed è venuto a mancare a causa di un incidente stradale sulla strada statale Aurelia nel territorio di Capalbio il 18 Dicembre 2017 all’età di 77 anni.