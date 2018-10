L’Atlante Grosseto ospita la diretta rivale di classifica Roma C5

GROSSETO – Terza giornata di campionato per l’Atlante Grosseto, che ospiterà la Roma C5. In una sorta di derby di bassa classifica i biancorossi sono ancora a caccia del primo risultato utile nel torneo e adesso, coi favori del campo e contro un’avversaria ad un solo punto di gap, dovranno fare il possibile per evitare un’altra sconfitta.

Arbitreranno Parrella di Cesena e Mestieri di Finale Ligure; cronometrista Paolino di Siena. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15 alla Bombonera.

Il programma della 3a giornata:

Atlante Grosseto-Roma C5

Ciampino Anni Nuovi-Todis Lido di Ostia

Mirafin-Olimpus Roma

Real Cefalù-Prato

Tombesi Ortona-Cioli Ariccia Valmontone

Virtus Aniene-Gisinti Pistoia

La classifica: Tombesi Ortona, Todis Lido di Ostia 6 punti; Prato, Real Cefalù 4; Cioli Ariccian Valmontone, Virtus Aniene, Mirafin 3; Ciampino Anni Nuovi, Roma C5 1; Atlante Grosseto, Olimpus Roma 0.