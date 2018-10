Incidente in sella alla moto: uomo trasferito a Siena. È grave

RIBOLLA – Un uomo di 31 anni è stato trasferito a Siena in gravi condizioni con l’elisoccorso Pegaso. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, alle 14,30, al bivio di Tatti, tra Ribolla e Casteani, al confine tra i comuni di Massa Marittima, Gavorrano e Roccastrada. L’uomo, di Scarlino, era in sella alla propria moto. È stato soccorso da due ambulanze e l’elisoccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena.