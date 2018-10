Il fanalino di coda San Giovanni prossimo rivale delle ragazze dell’Atlante Grosseto

GROSSETO – Quarta di campionato per le ragazze dell’Atlante Grosseto, che sfideranno in terra aretina il San Giovanni. Gara non insormontabile sulla carta contro una delle quattro società ancora a zero punti, che ha segnato la metà e subito il triplo delle reti delle biancorosse.

Vietato però abbassare la guardia per le giocatrici di mister Gonzalez, reduci dall’amarissimo ko per 1-0 contro la battistrada Cus Pisa, maturato con una prestazione più che discreta e in crescendo, compresa una traversa colpita da Calchetti.

Arbitrerà Murrone di Empoli. Il fischio d’inizio è oggi venerdì all’impianto di San Giovanni Valdarno.

Il programma della 4a giornata:

Audace Legnaia-Futsal Bagnolo

Cus Pisa-Olimpiacolle Fun

Florentia-Gisinti Montecatini Pistoia

EuroFlorence-Oltreserchio

Prato-Fornacette Casarosa

San Giovanni-Atlante Grosseto

San Giusto-Futsal Florentia B

La classifica: Gisinti Montecatini Pistoia, Cus Pisa 9 punti; Oltreserchio, Florentia 7; Futsal Florentia B, Fornacette Casarosa 6; Prato 5; Atlante Grosseto, EuroFlorence 4; San Giusto 3; Futsal Bagnolo, Audace Legnaia, San Giovanni, Olimpiacolle Fun 0.