Il Consiglio comunale è convocato per lunedì 22 ottobre

GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Claudio Pacella ha convocato l’assemblea per lunedì 22 ottobre alle 8.30. La seduta, che si svolgerà nella sala consiliare in piazza Duomo 1 (al primo piano), si potrà seguire anche online in diretta streaming dal sito del Comune di Grosseto (stream.comune.grosseto.it).

Questo l’ordine del giorno:

– Aggiornamento del quadro conoscitivo ai sensi della LRT 65/2014, art. 21 e dell’art. 2, comma 12 delle NTA del Regolamento urbanistico;

– Piano di attuazione degli interventi per la riqualificazione turistico-ricettiva del campeggio Il Sole. Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione finale ai sensi dell’art. 111 della LRT 65/2014 e chiusura procedura di VAS ai sensi dell’art. 26 e seg. della LRT 10/2010;

– Approvazione integrazione Programma triennale opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale 2018, approvato con delibere C.C. n. 38/2018 e n. 81/2018;

– Approvazione del “Regolamento incarichi legali” ai fini dell’affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o domiciliazione dell’Ente;

– Mozione per ripristino e potenziamento dell’immobile denominato “Casa dello Studente” con finalità aggregative e sociali per i giovani, presentata dai consiglieri Perruzza e Amore (Movimento 5 Stelle);

– Mozione per spostamento mercato, presentata dal consigliere Carlicchi (Passione per Grosseto);

– Mozione per adesione all’appello del Ministero dell’Ambiente per la riduzione dell’utilizzo delle plastiche monouso, presentata dalle consigliere Amore e Pisani (Movimento 5 Stelle);

– Ordine del giorno “Solidarietà alla Magistratura”, presentato dai gruppi consiliari Lista Mascagni Sindaco, Pd e Passione per Grosseto;

– Ordine del giorno “Realizzazione Corridoio tirrenico”, presentato dai gruppi consiliari Lista Mascagni sindaco, Pd e Passione per Grosseto;

– Interrogazione su problematiche del sottopassaggio di Barbanella, presentata dal consigliere Carlicchi (Passione per Grosseto).